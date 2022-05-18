Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti - Son Dakika
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Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti

18.05.2022 16:03

Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti Antalya'da haciz işlemine engel olabilmek için koluna bıçakla zarar verip benzin ve çakmakla kendini yakacağı tehdidinde bulunan şahıs, polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.

Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti

ANTALYA - Antalya'da haciz işlemine engel olabilmek için koluna bıçakla zarar verip benzin ve çakmakla kendini yakacağı tehdidinde bulunan şahıs, polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.

Olay, Alanya ilçesinin Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 400 bin TL'lik borç nedeniyle dükkanlarına haciz gelen aile, polis ve görevlilere zor anlar yaşattı. Şişedeki benzini üzerine döküp haciz memurlarının gitmesini isteyen şahıs, ikna çabalarına cevap vermedi. Aile üyelerinin haciz memurlarına saldırması üzerine polis ekipleri anne, baba ve çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada dükkan içerisinde üzerine benzin döken şahıs bıçakla kolunu keserek, ailesinin bırakılmasını ve haciz memurlarının gitmesini istedi. Şahsı ikna etme uğraşını sürdüren komiser, tedavi olması için şahsı ikna etti. Ailesini görmek istedikten sonra elindeki benzin şişesiyle ilk müdahalede bulunulan şahıs, ardından da elindeki şişe alınarak hastaneye kaldırıldı. Baba ve iki oğlu gözaltına alınırken, haciz işlemi gerçekleştirildi.

Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti
Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti
Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti
Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti
Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti
Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti

YORUMLAR
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BENZİN BİDONUNU ÇAKMAKLA YAKINCA VÜCUDU YANDI BENZİN BİDONUNU ÇAKMAKLA YAKINCA VÜCUDU YANDI Zonguldak'ta benzin dolu bidonu çakmak ile yakan çocuk yaralandı Zonguldak'ta benzin dolu bidonu çakmak ile yakan çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haczi benzin ve çakmakla engellemek isteyen aileyi polis güçlükle ikna etti - Son Dakika


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