HADAK, sezona madalyalar ile başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HADAK, sezona madalyalar ile başladı - Son Dakika

HADAK, sezona madalyalar ile başladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom yarışmaları tamamlandı.

HADAK, sezona madalyalar ile başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Alp disiplinli Büyük Slalom yarışmaları tamamlandı. Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları yarışmalarda 4 madalya kazandı.


28-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen yarışmalar nefesleri kesti. U12 - U14 - U16 - U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda HADAK kulübü sporcularından U-12 erkeklerde Ali Çavuş ikinci, U-14 bayanlarda Ela Özdemir ikinci, U-14 erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, büyük erkek kategorisinde Ömer Can Gürlaş üçüncü olarak toplam 4 madalya kazandı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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