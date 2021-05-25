HADAK sporcuları, dağ kayağı yaparak gelecek sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Dağ Kayağı Takımı sporcuları, Erciyes Süt Donduran Yaylası'nda dağ kayağı yaparak antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'in Sütdonduran Yaylası'nda HADAK tarafından günübirlik düzenlenen etkinliğe Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Duran başkanlık etti. 10 sporcunun katıldığı antrenmanda hem spor yapıldı hem de Erciyes'in eşsiz manzaraları kayda alındı.

Mayıs ayının sonlarında olmasına rağmen karların erimediği yaylada, Duran kulübünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Dağ Kayağı Takımı'nın, Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl 5 madalya elde ettiğini aktaran Duran, "Geçtiğimiz sezon dağ kayağı sporcularıyla beraber tırmanış antrenmanı ve sert zeminde kayak çalışmaları yaptık. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda Trabzon'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılım sağladık. HADAK olarak üç yıldır dağ kayağı sporunu yapmaktayız. Milli sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bizlere destek olan Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.