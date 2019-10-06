Son Dakika Haberleri: "Hadase Barajı görüşmeleri çıkmaza girmedi"
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"Hadase Barajı görüşmeleri çıkmaza girmedi"

56 dakika önce

ADDİS Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Getahun, Kahire'nin açıklamasının aksine, Hartum'daki Hadase Barajı görüşmelerinin çıkmaza girmediğini, teknik düzeyde başarılı olunduğunu bildirdi.

ADDİS Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Getahun, Kahire'nin açıklamasının aksine, Hartum'daki Hadase Barajı görüşmelerinin çıkmaza girmediğini, teknik düzeyde başarılı olunduğunu bildirdi.

Başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Getahun, Sudan'ın başkenti Hartum düzenlenen Hadase Barajı müzakerelerinde teknik konularda başarılı olunduğunu, görüşmelerin çıkmaza girmediğini söyledi.

Mısır tarafının, Etiyopya tarafının müzakerelerde katı tutum sergilediğini ve tüm tezleri reddettiğini iddia ederek görüşmelerin çıkmaza girdiğini açıklamasının ardından Getahun, ülkesinin herhangi bir aracıyı reddettiğini, anlaşma sağlamak için üç ülke arasındaki görüşmelerin süreceğini aktardı.

Getahun, "Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan uzmanlar bazı teklifler sundu. Bu, müzakereler çıkmaza girmedi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Getahun sunulan tekliflere ilişkin, "Mısır heyeti, uygulanması imkansız teklifte bulunuyor. Etiyopya 20 milyar metreküplük stoka sahipken yıllık 40 milyar metreküp talep ediyor. Bunun anlamı Etiyopya'nın stratejik stoklarını Mısır'a vermesi demektir. Mısır heyeti, Sudan'ın sunduğu 35 milyar metreküplük teklifini de reddetti. Mısır şaşkınlık yaratan şeyler istiyor, bu sürpriz bir tavırdı."

Etiyopya, Hartum, Kahire, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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