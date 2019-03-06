Son Dakika Haberleri: Haddeciler Derneği Başkanı Çapraz, Hayatını Kaybetti

Haddeciler Derneği Başkanı Çapraz, Hayatını Kaybetti

30 dakika önce

Uzun süredir Ankara'da tedavi gören Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden ve Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Nazım Çapraz, hayatını kaybetti.

Haddeciler Derneği Başkanı Çapraz, Hayatını Kaybetti, System.String[]
Uzun süredir Ankara'da tedavi gören Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden ve Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Nazım Çapraz, hayatını kaybetti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin de dayısı olan Nazım Çapraz için siyaset ve iş dünyası başsağlığı mesajı yayınladı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, TSO Başkanı Mehmet Mescier, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Çelikoğlu D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik birer taziye mesajı yayınlanarak, Karabük'ün duayen işadamlarından Nazım Çapraz'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yakınlarına ve iş dünyasına başsağlığı dilediler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Rafet Vergili, Ankara, Karabük, Güncel
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