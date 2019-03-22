Son Dakika Haberleri: Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan Oldu

Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan Oldu

1 saat önce

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanlığına iş adamı Pehlivan Baylan getirildi.

Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan Oldu, System.String[]
Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanlığına iş adamı Pehlivan Baylan getirildi.

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanı İş adamı Nazım Çapraz'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına oy çokluğu ile iş adamı Pehlivan Baylan seçildi.

Yapılan toplantı sonucunda İsmail Aygün Yönetim Kurulu ikinci başkanlığa, Uğur Bostancı Mali Sekreterliğe, Osman Yeşilyurt ve Ertuğrul Gazi Yıldız'da yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Demir Çelik, Karabük, Güncel
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