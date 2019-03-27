Son Dakika Haberleri: Haddini Aşan Konuşmadır, Kabul Edilemez"

Haddini Aşan Konuşmadır, Kabul Edilemez"

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşünde yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haddini Aşan Konuşmadır, Kabul Edilemez
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşünde yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, Gaziray'ın Türkiye'nin en büyük metro projesinin altyapısı olduğunu söyledi.

Projenin 5 yılın sonunda tamamlandığını ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile test sürüşüne başladıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Büyük bir coşkumuz, büyük bir heyecanımız var, rayları değiştiriyoruz, gürültülü bir ortamın içindeyiz ve test sürüşümüzü tamamlamış, işi bitirmiş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Fakat bir gün sonra sosyal medyadan bir kişinin ettiği laf hepimizi derinden yaraladı. Haddini aşan konuşmadır, kabul edilemez. Biz gürültüden duymadık. Duysaydık ilk tepkiyi ben ve sayın bakanım verirdik. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yaratılanı yaradandan ötürü sev' anlayışının mensubuyuz. Bu olayı benim takipçilerim, izleyenlerimin bir de böyle değerlendirmesini istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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