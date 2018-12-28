Son Dakika Haberleri: Hadi 2018'i Üç Ödülle Kapattı

Hadi 2018'i Üç Ödülle Kapattı

1 saat önce

Canlı bilgi yarışması Hadi 2018'i aldığı üç ödülle kapattı.

Hadi 2018'i Üç Ödülle Kapattı, System.String[]
Canlı bilgi yarışması Hadi 2018'i aldığı üç ödülle kapattı.

Farklı konseptlerdeki yarışmaları, herkese hitap eden içerikleri ve soru kalıplarıyla bilinen canlı bilgi yarışması Hadi, ilk altı ayında 7 milyon üye barajını aştı. Dağıttığı 3 milyon TL'den fazla ödülün yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ve büyük iş birliklerine de imza attı. Türkiye'nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Hadi'yi toplam üç kategoride aday gösterdi.

Üçte üç yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri 18'de halk oylamasının ardından 'Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması' Hadi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün düzenlediği 'İş Dünyası Ödülleri 2018'de 'Yılın Girişimi' ödülü de söz konusu uygulamaya gitti. İstanbul Teknik Üniversitesi Kulüpler Birliği ve İşletme Mühendisliği Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen 'Girişimcilik ve Sosyal Medya Ödülleri' ödül töreninde 'En İyi Mobil Uygulama' Hadi seçildi. Aday gösterildiği tüm ödülleri toplayan Hadi, 2018'i üç ödülle kapatmış oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğazici Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akbank'ın Ardından Albaraka Türk ve Fibabanka da Alacaklarını Sattı Ünal Karaman, Zor Durumdaki Kardemir Karabükspor'daki Alacağından 1,4 Milyon TL Feragat Etti

Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:07:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadi 2018'i Üç Ödülle Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]