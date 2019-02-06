Son Dakika Haberleri: Hadi Çarşamba Günleri İçin Format Değiştirdi

Hadi Çarşamba Günleri İçin Format Değiştirdi

1 saat önce

Turkcell'in bilgi yarışması Hadi'den yapılan açıklamada yarışma Çarşamba günleri için format değiştirdi.

Hadi Çarşamba Günleri İçin Format Değiştirdi, System.String[]
Turkcell'in bilgi yarışması Hadi'den yapılan açıklamada yarışma Çarşamba günleri için format değiştirdi.

Türkiye'nin mobil bilgi yarışmalarından Hadi, Çarşamba günleri için yarışma formatını değiştirdi. Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL'ye yakın ödül dağıtan yarışma, yeni yarışma konsepti 'Hadi 100' ile daha çok ödül kazandıracak. Her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilecek yarışmada, finalde en fazla 100 yarışmacı kalana kadar soru sorulmaya devam edilecek. Büyük ödül ise yarışmada son 100'e kalan Hadiciler arasında paylaştırılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:40 Kaynak: İHA

Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Güncel
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