Son Dakika Haberleri: Hadi'de büyük ödül 40 bin lira

Hadi'de büyük ödül 40 bin lira

1 saat önce

Canlı yayınlanan bilgi yarışması Hadi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek Zor Hadi'de 40 bin TL'lik ödül dağıtacağını açıkladı.

Hadi'de büyük ödül 40 bin lira, System.String[]
Canlı yayınlanan bilgi yarışması Hadi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek Zor Hadi'de 40 bin TL'lik ödül dağıtacağını açıkladı.

Türkiye'nin en çok kazandıran online bilgi yarışmalarından Hadi'nin zor sorulardan oluşan etabı Zor Hadi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek. Yapılan bilgilendirmede; Ramazan'a özel olarak bu Çarşamba saat 21.00'de yayınlanacak olan ve son üç haftadır devreden Zor Hadi'de, bu hafta 40 bin TL'lik ödül dağıtılacak. Toplam 20 sorunun sorulacağı yarışmada soruların tamamına doğru cevap veren Hadici veya Hadiciler, büyük ödülün sahibi olacak.

Bugüne kadar yapılan Zor Hadi yarışmalarında ise 2 kişi 20 bin TL ve 3 kişi de 10 bin TL ödülün sahibi oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Ekonomi
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