"Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" hayata geçiyor - Son Dakika

"Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi" hayata geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin protokolü imzalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 kurumun destek verdiği 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin protokolü imzalandı. Proje ile kırsalda yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 60 aileye, 25'er adet küçük baş hayvan desteği verilecek. Ayrıca ailelerin yem, aşı ve diğer ihtiyaçları da karşılanacak. 5 yıllık olarak hazırlanan proje, 10 milyon 638 bin liraya mal olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Mersin Veteriner Hekimler Odası'nın destek verdiği projenin protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreni öncesi konuşan Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımın hem Türkiye hem de Mersin için çok önemli bir alan olduğunu söyledi. Mersin'in 4'de 1'lik bölümünde tarım ve hayvancılık yapıldığını kaydeden Seçer, "Bu alanlar belki de dünyada eşi benzeri olmayan, verim, iklim özellikleri, üzerinde yetişen bitkiler açısından son derece önemli bölgeler. Bizde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle, tarımın Mersin'deki hem ekonomik hemde toplumsal öneminden yola çıkarak, bu alana önemli destekler vermek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar farklı alanlarda, farklı çalışmalarla üreticilerimizle iç içe olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Doğdukları yerde doymalarını sağlamak istiyoruz"

Türkiye'de bir ilk olan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Seçer, "Hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir projemiz için protokol imzalayacağız. Projemizin adı 'Hadi gel köyümüze destek verelim.' Burada temel amaç kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam oluşturmak, ekonomilerinin düzelmesine katkı sunmak. Özellikle son dönemlerde sadece Mersin'de değil Türkiye'nin her yerinde doğduğu yerde doymayan ve kentte göç etmek zorunda olan köylü vatandaşlarımızın doğduğu yerde doymalarını sağlamak, orada istihdam, gelir edinmelerini sağlama amacı güdüyoruz. Birçok vatandaşımız hayvancılıkla uğraşıyor ama ya bir yerde bedel karşılığı çalışıyor yada çok küçük hayvan adetleriyle bu çalışmaları sürdürmek zorunda kalıyor. Buradaki temel amacımız zaten yoksul, küçük aile işletmelerini tespit edip, bunlara yardım edip, projemizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"Proje bedeli 10 milyon 638 bin TL olarak hesaplandı"

Mersin'de 10 ilçede projenin uygulanacağının altını çizen Seçer, "60 yeni yetiştiriciye 24 dişi 1 erkek küçükbaş hayvan vereceğiz. Eylül ayında yetiştiricilerimize yemle birlikte küçükbaş hayvanlarını teslim edeceğiz. Bu projede giderler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu proje 5 yıllık olacak. İlk 2 yıl hayvanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. 3. Yılla birlikte birinci yıl bizden hayvan alan ailelerin ürettikleri hayvanları dağıtmaya başlayacağız. Toplamda 5 yıllık süreç içerisinde bizim belediyemize bugün ki fiyatlarla maliyeti 10 milyon 638 bin lira olarak hesaplandı. 5 yıl içinde 300 ailemiz bu proje kapsamında bizden hayvan, yem alımı ve diğer katkılardan faydalanabilecekler. Bu süreç sonunda sürü sayımız 7 bin 500 başa ulaşacak. Projenin Mersin'imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Vekili Mustafa Nevzat Zayim ise müdürlük olarak hayvan hastalıkları ve zararları ile mücadelenin yanında yetiştiricilik faaliyetlerini de desteklediklerini söyledi. Bunlardan bir tanesinin kırsal kalkınma yatırımlarını destekle programı olduğunu kaydeden Zayim, "Bu programımızda gerek ağır işi teknoloji ve tesisatlarının desteklenmesi, gerek ürünlerin değerlendirilmesi noktasında desteklerimiz mevcut. Bu projede çok güzel bir proje oldu. Projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay ise oda olarak bu tür projelere her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, "Biliyoruz ki bu ülke tarım ve hayvancılıkla ayakta kalacak. Sanayileşmeye geçmeden önceki dönemlere bakacak olursak, bu ülkenin enflasyon denen bir sorunu yokken, sanayileşmeden sonra enflasyonla tanıştık. O yüzden bacasız fabrikayı her zaman desteklemek ve ayağa kaldırmak gerekir. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Mersin'in tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Akdoğan, "12 ay boyunca tarımsal üretimin yapıldığı şehrimizde küçükbaş hayvancılıkta yoğun olarak yapılmaktadır. Ülke genelinde ilimiz ilk 5'in arasında bulunmaktadır. Coğrafi yapı açısından Mersin, koyun ve keçi yetiştiriciliğine uygun meralara sahip bir coğrafyadadır. Nüfus olarak da bölgemizde Yörükler bulunmasından dolayı küçük baş hayvancılık yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seçer, Zayim, Şenay ve Akdoğan tarafından protokol imzalandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' hayata geçiyor - Son Dakika

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