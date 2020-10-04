Hadi gel köyümüze geri dönelim... - Son Dakika

Hadi gel köyümüze geri dönelim...

Sinir, stres, karmaşa, pahalılık ve bütün bunlara ek olarak pandemi koşulları... Son yılların yükselen trendi kırsala kaçış için kendini hazırlayan ya da çoktandır kırsala taşınmış ama toprağı olmayanlar için fırsat ayağınıza kadar geldi.

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Sinir, stres, karmaşa, pahalılık ve bütün bunlara ek olarak pandemi koşulları... Son yılların yükselen trendi kırsala kaçış için kendini hazırlayan ya da çoktandır kırsala taşınmış ama toprağı olmayanlar için fırsat ayağınıza kadar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait son tebliğe göre Hazine'ye ait tarım arazileri, çiftçilik yapmak isteyenlere 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek. Tarım arazisinin olduğu yerde çiftçilerden yeterli talep gelmezse ve arazi boşta kalırsa halihazırda çiftçilik yapmayan vatandaşlar ve tüzelkişiler de tarım arazisi kiralama hakkına sahip olacak. Kiralamada öncelik üç yıldır köyde ikamet eden topraksız ya da yeterli toprağı olmayanlara verilecek.

Uygun görülen araziler, yerel idarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilecek. Başvurular form doldurarak yapılacak ve arazinin kime verileceği kurayla belirlenecek.

Kira ödemesi nasıl?

Çiftçiler ilk yıl için tarım arazisinin rayiç bedelinin yüzde 1.5'i olarak belirlenen kira bedelini ödeyecek. Ödeme, hak sahipliğinin belirlenmesinin ardından 15 gün içinde peşin olarak veya faiz uygulanmadan dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle ödenecek. Sonraki yılların kira bedelleriyse, peşin veya üçer aylık dönemler halinde dört eşit takside bölünebilecek.

Tarlayı kiralayan, en fazla altı ay içinde faaliyete başlamak zorunda. Araziler kiralama amacı dışında kullanılamayacak, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ya da tesis inşa edilemeyecek. Arazi her yıl kontrol ekibi tarafından denetlenecek. Amaç dışı kullanım tespit edilirse tebligat yapmaya gerek kalmadan sözleşme feshedilecek.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan çitfçilerin kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek koşuluyla 10 yıl daha uzatılabilecek.

Hadi gel köyümüze geri dönelim...

Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 07:46

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hadi gel köyümüze geri dönelim... - Son Dakika Magazin

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