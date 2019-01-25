Son Dakika Haberleri: Hadi ile 'Film Gecesi'nde Ödül Açıklandı

Hadi ile 'Film Gecesi'nde Ödül Açıklandı

1 saat önce

Türkiye'nin dijital televizyon platformlarından TV+, fenomen canlı bilgi yarışması Hadi'de Cumartesi akşamları yarışmacılara dağıtacağı para ödülünü açıkladı.

Hadi ile 'Film Gecesi'nde Ödül Açıklandı, System.String[]
Türkiye'nin dijital televizyon platformlarından TV+, fenomen canlı bilgi yarışması Hadi'de Cumartesi akşamları yarışmacılara dağıtacağı para ödülünü açıkladı. Ekim 2018'den bu yana devam eden ve katılımcılara bugüne kadar 400 bin TL ödül dağıtan yarışmada, TV+ işbirliğiyle Cumartesi akşamlarının sinema kategorisindeki bütün soruları doğru yanıtlayanlar 20 bin TL ödülü paylaşacak.

Sinema alanında gerçekleştirdiği işbirlikleri ve sponsorluklarla dikkat çeken TV+, fenomen bilgi yarışması Hadi'de film tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecekler. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 20 bin TL'lik para ödülünü paylaşacak. Bu Cumartesi gerçekleşecek Film Gecesi'nde, yarışmacılar 'animasyon' kategorisindeki sorulara doğru yanıt vermek için mücadele edecek.

50 bin joker dağıtacak

Yapılan bilgilendirmede; para ödülü için TV+ Cumartesi günü tam 50 bin joker dağıtacak. Sınırlı sayıda jokeri, sosyal medya hesapları ve TV+ instagram hesabından ilk gören ve hesabına tanımlayan 50 bin kişi ekstra can hakkı anlamına gelen Joker'i kazanacak.

Ayrıca; Türkiye'nin dijital televizyon platformlarından TV+ ile yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi'deki 'Film Geceleri'nde bugüne kadar 10 milyon kişi yarıştığı açıklandı. Ekim 2018'den bu yana her Cumartesi akşamı filmseverlerle buluşan yarışma ile katılımcılar toplam 400 bin TL kazandığı da belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

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