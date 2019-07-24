Son Dakika Haberleri: Hadi oradan çocukluğumun starı
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Hadi oradan çocukluğumun starı

25 dakika önce

tv100 ekranlarının popüler programı Uykusuzlar Kulübü'nde 20 Temmuz bölümünün konuklarından biri de şarkıcı Çağla oldu.

tv100 ekranlarının popüler programı Uykusuzlar Kulübü'nde 20 Temmuz bölümünün konuklarından biri de şarkıcı Çağla oldu.
Okan Bayülgen, Çağla'nın klibini incelerken izleyiciler gülme tufanına kapıldı. Sona doğru ise bombayı Çağla patlattı ve Okan Bayülgen'e: Çocukluğun starıyla tanıştığım için çok mutluyum dedi. İşte Okan Bayülgen'in tepkisi....
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TÜRKSAT 4A
Frekans: 12729
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Polarizasyon: V (Dikey)
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tv100 canlı yayın https://bit.ly/2I9TkN0
Hadi oradan çocukluğumun starı
Okan Bayülgen, Komik - İlginç

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:00 
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