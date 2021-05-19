Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu - Son Dakika

Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu

19.05.2021 09:18

Suç örgütü lideri Sedat Peker, gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kaydını sosyal medya üzerinden yayınlamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından açıklama yapan Özışık, ileri sürüldüğü gibi Soylu'nun Peker'le iletişiminden haberdar olmadığını belirtirken, "Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi kesinlikle yoktu- olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce de 'Haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son yayınladığı videoda bir gazeteci aracılığı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile irtibatta olduğunu açıkladı. Burada yaptığı açıklamalar sonrası gözler, bahsi geçen gazeteci Hadi Özışık'a çevrildi.

PEKER, KONUŞMA KAYITLARINI YAYINLADI

Özışık'ın bu iddiaları reddetmesi sonrasında Peker dün akşam Twitter hesabından, birkaç video yayınladı. Videolarda Özışık ile Peker'in yaptığı görüntülü konuşma kayıtları yer aldı. Peker video paylaşımlarına "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu ile benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem." notunu düştü.

Sedat Peker'in konuşma kayıtlarını yayınladığı Hadi Özışık'tan ilk açıklama: Sakinleştirmeye çalıştım

ÖZIŞIK'TAN AÇIKLAMA

Gazeteci Hadi Özışık, söz konusu video ve iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi kesinlikle yoktu- olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce de 'Haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne kardeşimin hiç bir irtibat' olmamıştır"

Sedat Peker'in konuşma kayıtlarını yayınladığı Hadi Özışık'tan ilk açıklama: Sakinleştirmeye çalıştım
Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu

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Son Dakika Güncel Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu - Son Dakika


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