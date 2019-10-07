Son Dakika Haberleri: Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca'da konferansa katıldı
Son Dakika Güncel Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca'da konferansa katıldı

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca'da konferansa katıldı

33 dakika önce

İnternet Haber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Net Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sülayman Özışık, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen konferansta konuştu.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca'da konferansa katıldı, System.String[]

İnternet Haber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Net Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sülayman Özışık, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen konferansta konuştu.


Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan'ın daveti üzerine doğdukları ilçeye gelen İnternet Haber ve Net Haber kurucuları Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, konferans verdi. Açıklamalarda bulunan Özışık kardeşler, "Doğup büyüdüğümüz ilçemiz olan Tuzluca'yı çok ihmal ettik, iş yoğunluğu nedeniyle ziyaret edemedik. Hemşehrilerimizle burada bir arada bulunmak bizi çok mutlu etti. İnşallah önümüzdeki günlerde sık sık geleceğiz" dedi.


Özışık kardeşler, daha sonra çocukluklarının geçtiği mahalle ve ilçeyi dolaşarak hemşehrileriyle vedalaşıp ilçeden ayrıldı. - IĞDIR

Hadi Özışık, Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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