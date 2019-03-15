Son Dakika Haberleri: Hadi Pazar Günü İphonexr Dağıtacak

Hadi Pazar Günü İphonexr Dağıtacak

2 saat önce

Canlı bilgi yarışması Hadi, Pazar günü düzenlenecek yarışmasında son 10 kalan kişiye iPhoneXR'ın sahibi dağıtacağını duyurdu.

Hadi Pazar Günü İphonexr Dağıtacak, System.String[]
Canlı bilgi yarışması Hadi, Pazar günü düzenlenecek yarışmasında son 10 kalan kişiye iPhoneXR'ın sahibi dağıtacağını duyurdu.

Türkiye'nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi'de bu Pazar günü yarışmacıları kıyasıya rekabet bekliyor. Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL'ye yakın ödül dağıtan yarışma, sürpriz hediyesi ile Hadicilerin yüzünü güldürecek. Son 10 kişi kalana kadar devam edecek olan yarışmanın sonunda tam 10 Hadici,10 iPhoneXR'ın sahibi olacak.

Yarışma 17 Mart Pazar akşamı saat 20.30'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zafer Çika'nın Cenazesinde Büyük Saygısızlık! Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadi Pazar Günü İphonexr Dağıtacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]