Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden darbe paneli - Son Dakika

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden darbe paneli

Kilis'te, gazeteci yazar Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler, Darbe, Direniş ve Diriliş konulu panel düzenledi.

Kilis'te, gazeteci yazar Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler, Darbe, Direniş ve Diriliş konulu panel düzenledi.

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Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ile 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle Üniversite Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen panele Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, siyasi parti temsilcileri sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk milletinin Kurtuluş savaşında Kilis'inde bulunduğu coğrafya da Fransızları, İngilizleri, İtalyanları, Rusları millettin yerle bir ettiğini belirterek, "O zaman karşısında açık bir düşmanla mücadele etmiştir. Kurtuluş savaşını kazanmıştır. Bugün, bir kısım taşeronlar eliyle gerçekleştirilen çalışan işgal girişimi, püskürtülmesinin üzerinden geçen 4 yıllık süreç sonunda bu milletin yeniden dirilişinin yeniden var oluşunu anmak, bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa diliyorum" dedi. Gazeteci- yazar Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve darbe gecesinde yaşananları anlattı. Süleyman Özışık, darbenin hazırlığının 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra yapıldığını ifade ederek, "7 Haziran seçimlerinden önce FETÖ terör örgütü bu seçimi AK Parti kazanırsa, darbe için gerekli adımları atalım diyorlar. Ama 7 haziran seçimlerinden AK Parti çoğunluğu alamayınca muhalefet çoğunluğu alınca o dönem düğmeye basılmadı. Daha sonra ikinci seçim 1 Kasım seçimlerinde AK Parti çoğunluğu tekrar elde edince, darbenin düğmesine basıldı. Bu iktidar sandıkla gitmeyecek, darbe ile gidecek diye hazırlıklar başlıyor. Ama hep söylerim, Allah bu milleti seviyor, Türkiye son zamanlarda Kilis'te buna dahildir, nerede bir mazlum varsa, ona elini uzatır. Yer küre üzerindeki tüm müslamanlar Türkiye'ye dua ediyorlar. Allah daha büyük bir darbeden bu ülkeyi korumuştur. Niye korumuştur, şundan dolayı, aslında darbenin yapılması planlanan darbe için 2019 yılını düşünüyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tefi ve emeklilikleri, 5 yıldan 4 yıla indi. Bunu yaparak, emeklilikleri hızlandırdılar, FETÖ'cülerin terfilerini hızlandırdılar. 2018-2019 yılına yetiştirmeye çalıştılar. Bunu yapmış olsalar dı, 2018 yılında kendi adamları genelkurmay başkanı olacaktı. Hulusi Akar gibi direnen bir adam olmayacaktı" dedi.

Hadi Özışık ise Darbe gecesi yaşadıklarını anlatarak, "Darbe akşamı cafede oturuyorum, çökmüşüm televizyonu izliyorum. Yanıma bir arkadaşım geldi. Türk Kürt kardeşliğini anlatmak için söylüyorum, Cüneyt adlı arkadaşım yanıma gelerek, ne yapıyorsun kalk gidelim dedi. Nereye gidiyorum Cüneyt dedim, ölmeye gidiyoruz, kalk köprüye gidiyoruz deyince, yemin ediyorum ayağım yerden kesildi, hemen kalktım, köprüye gittik, cenabı Allah o anda cesareti veriyor. Canını ortaya koyuyorsun, ben köprüye gittiğimde atışlar yapılıyordu. Bütün vatandaşlar geri koşuyor. Vatandaşlar darbeye direniyorlardı. Dualarla vatandaşların darbeye direnerek başarılı oldular. Çok sinsi olan darbeciler, çok aşağılıkça planlar yapmışlar. O geçe şehit olan çok sayıda insanı gördüm" diye konuştu. - KİLİS

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden darbe paneli - Son Dakika
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