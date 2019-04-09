Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu Görevine Başladı
1 saat önce
AK Parti'den Hadim Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hadimioğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.
AK Parti
'den Hadim
Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hadimioğlu
, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanlığına seçilen Hadimioğlu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi.
Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Hadimioğlu, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, tüm ilçenin belediye başkanı olmaya devam edeceğini söyledi.
Üzerinde çok büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirten Hadimioğlu, "Vatandaşlarımızın teveccüh ve desteği ile yeniden belediye başkanlığına seçildim. Bize verilen güveni boşa çıkarmadan canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: AA
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