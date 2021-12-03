Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu, sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yeni açılan sanayi sitesindeki esnafa ziyarette bulundu.

Hadimioğlu, esnafı ziyaretinde yaptığı konuşmada, esnafın ilçenin gelişimine katkı sunmasının yanı sıra istihdama da katkı sağladığını belirtti.

Esnafların ilçe için büyük öneme sahip olduğunu anlatan Hadimioğlu, "Bugün alın teri ve el emeği ile geçimini temin eden sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Esnaflarımızın hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için belediye olarak yeni sanayi sitesi inşa ettik. Geçtiğimiz hafta dükkanları ihale usulü kiraya verdik. Şu anda yeni yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Esnaflarımız da memnuniyetlerini dile getiriyor. Esnafımızı mutlu görmek bizleri de mutlu etti." ifadesini kullandı.