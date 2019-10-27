Son Dakika Haberleri: Hadim Belediyesi "Taşeli Belediyeleri Tanıtım Günleri"ne katıldı
Son Dakika Güncel Hadim Belediyesi 'Taşeli Belediyeleri Tanıtım Günleri'ne katıldı

Hadim Belediyesi "Taşeli Belediyeleri Tanıtım Günleri"ne katıldı

1 saat önce

Hadim Belediyesi, Alanya'da ilki düzenlenen "Taşeli Belediyeleri Tanıtım Günü" etkinliğine katıldı.

Hadim Belediyesi

Hadim Belediyesi, Alanya'da ilki düzenlenen "Taşeli Belediyeleri Tanıtım Günü" etkinliğine katıldı.


Alanya Taşeli Dayanışma, Yardımlaşma, Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte stant açan Hadim Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve yöresel ürünlerini tanıttı.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımı için organizasyona katıldıklarını söyledi.


Etkinliğin günübirlik olduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Hadim ilçesi tarihi, kültürü, doğası, yöresel ürünleri ile ayrıcalıklı bir yere sahip. Hukuk alanındaki eserleriyle dünyaya ışık veren büyük islam alimi Hazreti Hadimi başta olmak üzere, Yerköprü Şelalesi, Gürleyen Kanyonu, doğal balı, kirazı, ilçenin kültürü, tarihi yapıları, gezi ve turistik yerlerini anlattık. Standımızı ziyaret edenlere Hazreti Hadimi'yi anlatan eserlerden takdim ettik. Yine dünyaca ünlü Hadim Aladağ gök üzümü, kuru üzüm ve pekmez ikramında bulunduk. Standımız yoğun ilgi gördü."

Ahmet Hadimioğlu, Alanya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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