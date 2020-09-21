Hadim Belediyesine iş makinesi hibe edildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hadim Belediyesine iş makinesi hibe edildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye kazıcı yükleyici kepçe hibe edildiğini söyledi.

Hadimioğlu, ilçenin coğrafi alanının geniş ve dağlık olduğunu belirterek, "32 mahallemizin tamamına hizmet götürmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu iş makinesi ile araç filomuzu zenginleştirdik. Kazıcı yükleyici kepçemizin ilçemize kazandırılmasında katkısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.