Hadim-Belören yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Hadim- Belören kara yolunun 4. ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığını aktardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun, Konya ve Alanya açısından önemli olduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan alternatif güzergahlar arasında yer alan kara yolunda, bir süredir devam eden bölünmüş yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Hadim-Belören kara yolunun 4. ve 6. kilometreleri arasında yol genişletme çalışmaları var. Ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tamamlanan bölümlerde ise asfaltlama çalışmaları, menfez ve istinat duvarları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Konya-Antalya arası daha da kısalacak."