Son Dakika Haberleri: Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı
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Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı

6 saat önce

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları toplantısı yapıldı.

Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı, System.String[]

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları toplantısı yapıldı.


AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, yaptığı açıklamada, partinin kongre sürecine girdiğini söyledi.

Hafta sonu delege seçimlerinin yapılacağını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"AK Parti 18 yıllık güçlü iktidarı ile dünyada benzerine az rastlanan bir siyasi hareket olarak tarihe geçmiştir. İktidara geldiği günden bu yana yaptığı reformlar ve elde ettiği başarılar ile Türkiye ve dünya adından sıkça söz ettirmiştir. Bunun en önemli etkeni ise başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve onun liderliğinde görev alan tüm teşkilat mensuplarının fedakarlık ve azmidir. Bu sebeple tüm teşkilat mensuplarımız, mahalle başkanlarımız ve temsilcilerimizin üstlendiği sorumluluğunu biliyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

İlçe teşkilat binasında düzenlenen toplantıya, İlçe Başkanı Saffet Duran, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Saffet Duran, AK Parti, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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