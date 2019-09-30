Hadim'de aşure ikramı

Hadim'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü tarafından yurtta kalan öğrencilere aşure ikram edildi.

Yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan KYK Hadim Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kolomoç, her yıl düzenli olarak aşure ikramında bulunduklarını söyledi.



Öğrencilere muharrem ayı ve aşurenin önemini anlatan Kolomoç, şunları kaydetti:



"Muharrem ayı nedeniyle geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure ikram gününde öğrencilerimizle birlikteyiz. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını bereket getirmesini temenni ediyorum. Aşuremizde birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü, sevgi ve paylaşmak var. İkramımıza katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."