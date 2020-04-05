Hadim'de bağ budama zamanı - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde bağ budama çalışmaları başladı.



Baharın gelişi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yetiştiriciler, bağların bakım, budama ve ilaçlaması için kolları sıvadı.



Bağ yetiştiricisi Ahmet Öğeç, kış mevsiminin bol yağışlı geçtiğini ve yeni sezonda yüksek rekolte umut ettiklerini söyledi.



Bağ budamanın önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu belirten Öğeç, şunları kaydetti:

"Havaların ısınması ve budama vaktinin gelmesiyle birlikte bağlarımızda bakım ve budama işlerine başladık. İlçemizde yaklaşık 39 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Birçok aile geçimini sadece üzüm yetiştiriciliği ve üzüm pekmezinden sağlıyor. Bağlarda doğru ve zamanında budama yapıldığı takdirde, üzümün kalitesi ve rekoltesi artar. Bu yüzden ilçemizin üzüm ve pekmezi meşhurdur. Bu sene yağışlardan dolayı da verimden umutluyuz. Atalarımızın dediği gibi bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Allah tüm üreticilerimize kolaylıklar versin."