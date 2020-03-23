Hadim'de bahçe yolları bahara hazırlanıyor - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde kış mevsimi dolayısıyla hasar gören bahçe yollarında bakım ve tadilat çalışmalarına başlandı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, belediye fen işleri ekiplerinin mahallelerde ilkbahara yönelik çalışmalar başlattığını söyledi.

Tarımsal faaliyetler açısından önemli bir hizmet sunulduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin bir bölümünde halen karla mücadele çalışmalarına devam ederken diğer bölümünde ise ilkbahara hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine dayalı. Bu sebeple çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması ve işlerinde kolaylık olması amacıyla kışın sel ve heyelan gibi faktörlerden etkilenen yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 3 mahallemizde bağ, bahçe ve tarla yolunun bakımını tamamladık. Çalışmalarımızı diğer mahallelerimizde de sürdüreceğiz."