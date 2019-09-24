Son Dakika Haberleri: Hadim'de bal hasatına başlandı
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Hadim'de bal hasatına başlandı

57 dakika önce

Hadim ilçesinde bal üretimi yapan arıcılar hasata başladı.

Hadim'de bal hasatına başlandı, System.String[]

Hadim ilçesinde bal üretimi yapan arıcılar hasata başladı.


Toros dağlarının eteğinde arıcılık yapan üreticiler, kovanları açarak sezonun hasatını yapıyor.


İlçeye bağlı Dedemli Mahallesi'nde arıcılık yapan Mehmet Adar bu yıl bal üretiminin geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi.


Toros dağlarında bal üretiminin son derece kaliteli olduğunu ifade eden Adar, "Burada ürettiğimiz bal tamamen organiktir. Rakımın yüksek olması, bitki örtüsünün çeşitliliği ve zenginliği gibi faktörler balımızın kalitesini artırıyor. Bu sebepten dolayı son yıllarda ilçemizde üretilen ballar daha çok rağbet görüyor. Arıcılığa merak eden ve arıcılık yapanların sayısı da artmaya başladı. Dedemli mahallemiz yakın zamanda önemli bir bal üretim merkezi haline gelir diye düşünüyorum." dedi.

Dedemli, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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