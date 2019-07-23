Son Dakika Haberleri: Hadim'de Belediyesinin istinat duvarı çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Hadim'de Belediyesinin istinat duvarı çalışmaları

21 dakika önce

Hadim Belediyesi ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda istinat duvarı çalışması başlattı.

Hadim'de Belediyesinin istinat duvarı çalışmaları, System.String[]
Hadim Belediyesi ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda istinat duvarı çalışması başlattı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklamada, Belediye Fen İşleri ekiplerinin Oduncu Mahallesi'nde 25 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde istinat duvarı inşaatına başladığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun da genişleyeceğini belirten Hadimioğlu, "İlçemizin dağlık coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı kış aylarında sık sık heyelan ve göçmeler yaşanıyor. Bu sebeple heyelan ve göçme tehlikesi olan yol güzergahları ve çeşitli sokaklarda istinat duvarı çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde de bu çalışmalara ağırlık vereceğiz." dedi.
Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani Son Dakika! Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek "Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hadim'de Belediyesinin istinat duvarı çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]