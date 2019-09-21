Son Dakika Haberleri: Hadim'de çiftçilere budama semineri verildi
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Hadim'de çiftçilere budama semineri verildi

18 dakika önce

Konya Tarım İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Hadim ilçesindeki çiftçilere, kiraz fidanı budama semineri verildi.

Hadim'de çiftçilere budama semineri verildi, System.String[]

Konya Tarım İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Hadim ilçesindeki çiftçilere, kiraz fidanı budama semineri verildi.


Hadim Belediyesi düğün salonunda düzenlenen seminerde, Tarım İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen Ziraat Mühendisi Kenan Erdoğan, katılımcılara fidan ve bağcılık, budama teknikleri, budama tekniklerinin önemi ve sonucu gibi konularda bilgi verdi.


Çiftçilere budama teknikleri konusunda ayrıntılı bilgiler veren Erdoğan, üreticilerden gelen soruları da cevaplandırdı.


Seminerin ardından budama teknikleri arazide uygulamalı olarak gösterildi.

Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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