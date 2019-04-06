Son Dakika Haberleri: Hadim'de Çiftçilere Fidan Dağıtıldı

Hadim'de Çiftçilere Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Hadim'de 68 çiftçiye, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi" kapsamında ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Hadim'de Çiftçilere Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Hadim'de 68 çiftçiye, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi" kapsamında ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Hadim İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile ilçenin iklim ve toprak koşullarına uygun gelir getirici fidan dağıtıldığını söyledi.


Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yapıldığını ifade eden İşcan, şöyle devam etti:


"Müdürlüğümüz bahçesinde çiftçilere Chandler, Fernor, Kaman, Şebin cinsi 3 bin 620 adet ceviz, Ferragnes, Nonparelle ve Ferraduel cinsi olmak üzere toplam 4 bin 64 adet badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de hibe desteklerimiz devam edecek. Bu yıl içerisinde bağ ve kiraz tesis edeceğiz, çiçek demoları kuracağız ve sera yapım projemiz var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:29 Kaynak: AA

Göksu, Hadim, Güncel
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