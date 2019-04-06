Hadim'de Çiftçilere Fidan Dağıtıldı

Hadim'de 68 çiftçiye, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi" kapsamında ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Hadim'de 68 çiftçiye, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi" kapsamında ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.



Hadim İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile ilçenin iklim ve toprak koşullarına uygun gelir getirici fidan dağıtıldığını söyledi.





Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yapıldığını ifade eden İşcan, şöyle devam etti:





"Müdürlüğümüz bahçesinde çiftçilere Chandler, Fernor, Kaman, Şebin cinsi 3 bin 620 adet ceviz, Ferragnes, Nonparelle ve Ferraduel cinsi olmak üzere toplam 4 bin 64 adet badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de hibe desteklerimiz devam edecek. Bu yıl içerisinde bağ ve kiraz tesis edeceğiz, çiçek demoları kuracağız ve sera yapım projemiz var."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'

Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu

Darbecilerin "Katliam" Talimatları İlk Kez Ortaya Çıktı

Büyük Göç'te Sona Gelindi! İstanbul'da Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı