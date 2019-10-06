Hadim'de çiftçilere pazarlama semineri verildi

Hadim Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) tarafından, Hadim ilçesindeki çiftçilere, kirazın pazarlama sorunları ve dış ticaret imkanları konulu seminer verildi.

İlçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen seminerde, dış ticaret uzmanı ve işletmeci Mehmet Kara, katılımcılara ihracata yönelik kirazın pazarlanma teknikleri, kooperatifin işlev ve önemi, dış ticaretin yararları ve iyi tarım uygulaması gibi konularda bilgi verdi.

Çiftçilere pazarlama konusunda ayrıntılı bilgiler veren Kara, üreticilerden gelen soruları da cevaplandırdı.