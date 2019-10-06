Son Dakika Haberleri: Hadim'de çiftçilere pazarlama semineri verildi
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Hadim'de çiftçilere pazarlama semineri verildi

1 saat önce

Hadim Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) tarafından, Hadim ilçesindeki çiftçilere, kirazın pazarlama sorunları ve dış ticaret imkanları konulu seminer verildi.

Hadim'de çiftçilere pazarlama semineri verildi, System.String[]

Hadim Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) tarafından, Hadim ilçesindeki çiftçilere, kirazın pazarlama sorunları ve dış ticaret imkanları konulu seminer verildi.

İlçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen seminerde, dış ticaret uzmanı ve işletmeci Mehmet Kara, katılımcılara ihracata yönelik kirazın pazarlanma teknikleri, kooperatifin işlev ve önemi, dış ticaretin yararları ve iyi tarım uygulaması gibi konularda bilgi verdi.

Çiftçilere pazarlama konusunda ayrıntılı bilgiler veren Kara, üreticilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

Mehmet Kara, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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