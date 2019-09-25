Son Dakika Haberleri: Hadim'de çiftçilere üzüm sıkma makinesi verildi
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Hadim'de çiftçilere üzüm sıkma makinesi verildi

49 dakika önce

Hadim'de, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan üzüm sıkma makineleri çiftçilere teslim edildi.

Hadim'de çiftçilere üzüm sıkma makinesi verildi, System.String[]

Hadim'de, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan üzüm sıkma makineleri çiftçilere teslim edildi.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Hadim Belediyesi'ne tahsisi yapılan üzüm sıkma makinalarının mahallelere teslim edildiğini söyledi.


Başkan Hadimioğlu ayrıca, ilçede üzüm yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında tahsis edilen üzüm sıkma makinelerinin mahallelerde kullanılmasının ardından çiftçilerin iş yükünün azalacağını da sözlerine ekledi.

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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