Hadim'de çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor - Son Dakika
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Hadim'de çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor

6 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.

Hadim'de çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.


Yaşanan yoğun kar ve yağmur sonrası enerji nakil direklerinin devrilmesi nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor.


Hadim Medaş İşletme Şefliğine bağlı ekipler sıkıntının giderilmesi için yoğun mesai harcarken, kesintilerin tam olarak ne zaman giderileceği konusunda bilgi vermedi.

Kesintilerin yaşandığı mahalleler ise Dedemli, Gezlevi, Gerez, Eğiste, Hocalar, Taşpınar, Armağanlar, Beyreli, Dolhanlar olduğu öğrenildi.

Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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