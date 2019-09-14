Hadim'de elektrik hatları yer altına alınıyor

Hadim ilçesinde, elektrik hatları yer altına alınıyor.



Hadim Belediyesinin girişimleriyle MEDAŞ tarafından ilçede başlatılan çalışmalarla kent merkezindeki ana caddelerde bulunan elektrik nakil hatları yer altına alınmaya başladı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, çalışma yürütülen cadde üzerindeki altyapı çalışmalarını inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hadimioğlu, elektrik hatlarının yer altına alma çalışmalarının ilçe halkının yıllardır beklediği bir proje olduğunu belirterek, ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.