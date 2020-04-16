Hadim'de gıda ve hijyen denetimi - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda satışı yapan işletmelerde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla gıda satışı yapılan fırın, bakkal, market, lokanta ve pastanelerin denetlendiğini söyledi.

İlçede denetimlerin artarak devam edeceğini belirten İşcan, şunları kaydetti:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz ve zabıta ekiplerimiz ile birlikte ilçedeki imalathane ve işletmelerde gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyoruz. İşletme sahipleri ve müşterilerin maske kullanımı, ekmek, sebze ve meyvelerin el değmeden satışının yapılması, açıkta gıda maddesi bulundurulmamasına özen gösterilmesi ve işletmelerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı gibi çeşitli hijyen kurallarının denetim ve bilgilendirmesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın özverili biçimde kurallara dikkat ettiğini gördük. Denetimlerde eksiği saptanan iş yerlerine eksiklerinin giderilmesi için süre verdik. Eğer bu süre sonunda eksiklerini gidermeyen iş yerleri olursa yasal işlem başlatacağız."