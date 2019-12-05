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Hadim'de halk günü toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ilçede halk günü toplantısı düzenledi.

Hadim'de halk günü toplantısı düzenlendi, System.String[]

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ilçede halk günü toplantısı düzenledi.


Hadim Belediyesi düğün salonunda düzenlenen toplantıda, ilçe sakinlerine genel güvenlik, asayiş konuları ve yatırımlar hakında bilgi verdi.


Bilgilendirmenin ardından konuşan Kaymakam Gilan, sorunları birlikte istişare etmek ve çözüm üretmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:


"Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabilmeleri için bütün kurum müdürlerimizle bugün sizlerle birlikteyiz. Birebir sorunları, istekleri ve önerileri ilk ağızdan dinleyerek çözüme kavuşturmak için vatandaşlarımıza hizmet verme anlayışındayız."

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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