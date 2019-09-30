Son Dakika Haberleri: Hadim'de "Hanay"ları fotoğrafladılar
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Hadim'de "Hanay"ları fotoğrafladılar

55 dakika önce

Konya'nın Hadim ilçesinde bir grup doğa ve fotoğraf tutkunu "Hanay" adıyla da bilinen arı serenleri fotoğrafladı.

Hadim'de

Konya'nın Hadim ilçesinde bir grup doğa ve fotoğraf tutkunu "Hanay" adıyla da bilinen arı serenleri fotoğrafladı.

Dedemli Mahallesinde, arı kovanlarını ayı saldırılarından korumak amacıyla inşa edilen taş yapılar fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Bunların fotoğrafını çekmek için ilçeye gelen fotoğraf sanatçısı Üzeyir Gümüş, yaptığı açıklamada, arı serenlerinin günümüzde doğasever ve fotoğraf tutkunlarınca sıkça ziyaret edildiğini söyledi.

Gümüş, "Serenler, yüzlerce yıl önce arıcılar tarafından arı kovanlarını tabiat şartlarından ve zararlı hayvanlardan korumak için yapılmış. Günümüzde çok az sayıda kullanılıyor." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Gülşen ise buraya Antalya'dan geldiğini belirterek, "Kule biçiminde ve farklı bir mimariye sahip olması nedeniyle ilgimi çekti. Hadim'deki doğasever ve fotoğrafçı arkadaşlarımızla iletişim kurarak 4 gezgin ve fotoğraf sanatçısı ile ilçeye geldik. Serenleri, yörenin doğa ve mimari özelliklerini fotoğrafladık. Sıra dışı kareler çıktığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dedemli, Gümüş, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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