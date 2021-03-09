Hadim'de ilkokul öğrencilerinden "Atadan Toruna Oyuncaklar" sergisi - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından "Atadan Toruna Oyuncaklar" sergisi açıldı.

Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu öğrencileri tarafından okul binasında açılan sergide, öğrencilerin tasarladıkları oyuncaklar sergilendi.

Sınıf öğretmeni Dilek Demirci, projeye öğrenci velilerini de dahil ederek sergi açmaya karar verdiklerini belirtti.

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu ve yenilikçi yaklaşımları kapsamında öğrencilerde yerli ve milli bilinci geliştirmek amacıyla, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin evde olduğu süreçte öğrenmeyi keyifli, eğlenceli ve verimli hale getiren oyuncaklar tasarladık." diyen Demirci, şunları kaydetti:

"Hadim kültürel mirasına katkıda bulunmak ve öğrencilerin geçmiş ile günümüz arasında bir bağ kurmasını amaç edindiğimiz bu projede geçmişte kalan oyun ve oyuncak kültürümüzü yaşatmak, büyüklerimizden kalan kültürel emaneti geleceğe taşımak amacıyla tasarlanmıştır. Her kültürün ürünü, kendi topraklarında daha değerlidir. Tasarlanan ürünlerde, özellikle Hadim dokuma bezi ve dedelerimizin, babalarımızın eski yöntemlerle yaptığı objelere yer verilmiştir."

Açılışa, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, Emniyet Amiri Halil Acar, daire amirleri ile öğrenci velileri katıldı.