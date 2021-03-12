Hadim'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hadim Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını Hadim Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Dal'ın yaptığı programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan film izlendi ve Ersoy'un şiirleri okundu.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklal" temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Garnizon Komutanı Asteğmen Musab Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, resmi kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.