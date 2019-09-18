Hadim'de istinat duvarı çalışması

Hadim Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde başlattığı istinat duvarı çalışmalarına devam ediyor.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların Oduncu Mahallesi'nde devam ettiğini söyledi.



Mahallenin çehresini değiştirecek çevre düzenlemelerinin yapıldığını anlatan Hadimioğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda tüm mahallelerimizde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemiz coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı heyelanların çoklukla yaşandığı bir yer. O yüzden kış mevsimi gelmeden önce tedbirimizi alıyoruz. Oduncu mahallemizde yaptığımız 25 metre uzunluğundaki istinat duvarı hem heyelanı önlemek hem de çevre düzenlemesi açısından önemli bir çalışma. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.