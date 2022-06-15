Hadim'de jandarma 183. kuruluş yılını fidan dikerek kutladı - Son Dakika
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Hadim'de jandarma 183. kuruluş yılını fidan dikerek kutladı

15.06.2022 15:24
Hadim'de jandarma 183. kuruluş yılını fidan dikerek kutladı

Hadim 'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Hadim 'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 183 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Jandarma Hatıra Ormanında gerçekleştirilen etkinliğe, Hadim Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Cumhuriyet Savcısı Emre Şükrü Acar, Cumhuriyet Savcısı Emrecan Özcan, Hakim Ozan Başayagül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, Hadim Orman İşletme Müdürü İlyas Ay, kurum ve daire amirleri ile askeri personel katıldı.

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Kaynak: AA

Ahmet Hadimioğlu, Jandarma, Hisarcık, Hadim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadim'de jandarma 183. kuruluş yılını fidan dikerek kutladı - Son Dakika

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