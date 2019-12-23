Hadim'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına şiddet konusunun günümüzde ülke gündeminde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalışması gerektiğini anlatan Gilan, "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bu alanda alınacak tedbirler, iş birliği ve koordinasyonu artırmak, yaşanabilecek üzücü olayların önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 75 maddelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak imzasıyla yürürlüğe girdi." dedi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Cumhuriyet Savcısı Hakan Şahin ile kurum ve daire amirleri katıldı.