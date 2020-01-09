Hadim'de kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
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Hadim'de kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

6 saat önce

Hadim ilçe merkezinde biriken karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Hadim'de kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor, System.String[]

Hadim ilçe merkezinde biriken karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 hafta önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.


Hadim'in Türkiye'nin en çok kar alan yerlerinden biri olduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz, vatandaşların kar nedeniyle sıkıntı yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 1,5-2 metre bölgesel olarak değişken şekilde kar yağışı meydana geldi. İlçe merkezi ve bağlı 15'den fazla mahallemizde elektrik kesintisi yaşanıyor, 150-200 civarında elektrik direği yıkıldığı haberini aldık. Yaklaşık olarak ilçe merkezimizde 10 gündür kar temizleme, yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de ilçe merkezinde biriken kar yığınlarını kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyoruz."

Ahmet Hadimioğlu, Türkiye, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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