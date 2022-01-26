Hadim'de kar nedeniyle şantiyede mahsur kalan bekçi kurtarıldı - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şantiyede mahsur kalan bekçi kurtarıldı.
İlçeye bağlı Aşağı Mernek Mahallesi'ndeki bir şantiyede bekçilik yapan Mehmet Ali Coşkun, mesai bitimi şantiye çıkışında biriken metrelerce kar nedeniyle olduğu yerde mahsur kaldı.
Coşkun, telefonla 112 Acil, AFAD, belediye ve kaymakamlık yetkililerinden yardım istedi.
Hadim Kaymakamlığı, Hadim Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediye yetkililerinin yürüttüğü ortak çalışma neticesinde şantiyede mahsur kalan bekçi kurtarıldı.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı ilçede kar ve buzlanmaya karşı belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
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