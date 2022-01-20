Hadim'de kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı.

İlçede hafta başında başlayan kar, aralıklı olarak etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 60 santimetreye ulaşırken, belediyeye bağlı fen işleri ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını ise yürütüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak tüm imkanlarla sahada olduklarını belirten Hadimioğlu, "Halkımızın rahatlığı ve trafikte aksamaların yaşanmaması için ekiplerimiz özverili biçimde iş makinelerimiz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde üçüncü defadır kar temizleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Kar bizim için berekettir, rahmettir." dedi.