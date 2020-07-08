Hadim'de Kiraz üreticilerinin sorunları ele alındı - Son Dakika

Hadim'de Kiraz üreticilerinin sorunları ele alındı

Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri bir araya gelerek sektördeki sorunları ele aldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri bir araya gelerek sektördeki sorunları ele aldı.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu


Hadim Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelen kooperatif üyeleri kiraz üreticilerinin yaşadığı sorunları ele aldı.


İlçedeki bir çay bahçesinde sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıda konuşan kooperatif başkanı Mustafa Orhan, ilçeye dışarıdan getirilen kirazın üreticiye büyük zarar verdiğini söyledi. Üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Orhan, "Üreticilerimiz pandemi koşullarına uygun kiraz toplama ve seçme işlemi yapmalıdır. Bu konuda toplum sağlığı ve hekimlerimizin uyarılarına titizlikle uyacağız. İşçi yevmiyeleri 100 TL olmalıdır. 1. sınıf 25 kalibre üstü kirazın toptan satış değeri en az 8.00 TL/kg olmalıdır. Bu fiyatın altında üreticinin malını gasbetmek isteyenleri üretici ve emek düşmanı ilan ediyoruz. Kiraz alım merkezine Torosların Hadim ve çevre ilçelerde yetişen kirazın dışında kiraz getirilmesi fire oranını yüzde 30'a çıkarmakta ve Hadim'e gelen alıcının alım merkezinde kiraz alımını erken bırakmasına yol açmaktadır. Hadimli bu motorize güçlere göz yummakla kendi ayağına kurşun sıkmaktadır. Bu konuda Belediye ve Hadim Kaymakamlığını göreve davet ediyoruz. Üreticinin sabrı taşırılmamalıdır. Şikayetlerimiz Devletimizin en yüksek kademelerine kadar götürülecektir" diye konuştu. - KONYA

Konya, Hadim, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hadim'de Kiraz üreticilerinin sorunları ele alındı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:50:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hadim'de Kiraz üreticilerinin sorunları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]