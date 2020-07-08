Hadim'de Kiraz üreticilerinin sorunları ele alındı
Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri bir araya gelerek sektördeki sorunları ele aldı.
Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri bir araya gelerek sektördeki sorunları ele aldı.
Hadim Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) tarafından düzenlenen toplantıda bir araya gelen kooperatif üyeleri kiraz üreticilerinin yaşadığı sorunları ele aldı.
İlçedeki bir çay bahçesinde sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıda konuşan kooperatif başkanı Mustafa Orhan, ilçeye dışarıdan getirilen kirazın üreticiye büyük zarar verdiğini söyledi. Üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Orhan, "Üreticilerimiz pandemi koşullarına uygun kiraz toplama ve seçme işlemi yapmalıdır. Bu konuda toplum sağlığı ve hekimlerimizin uyarılarına titizlikle uyacağız. İşçi yevmiyeleri 100 TL olmalıdır. 1. sınıf 25 kalibre üstü kirazın toptan satış değeri en az 8.00 TL/kg olmalıdır. Bu fiyatın altında üreticinin malını gasbetmek isteyenleri üretici ve emek düşmanı ilan ediyoruz. Kiraz alım merkezine Torosların Hadim ve çevre ilçelerde yetişen kirazın dışında kiraz getirilmesi fire oranını yüzde 30'a çıkarmakta ve Hadim'e gelen alıcının alım merkezinde kiraz alımını erken bırakmasına yol açmaktadır. Hadimli bu motorize güçlere göz yummakla kendi ayağına kurşun sıkmaktadır. Bu konuda Belediye ve Hadim Kaymakamlığını göreve davet ediyoruz. Üreticinin sabrı taşırılmamalıdır. Şikayetlerimiz Devletimizin en yüksek kademelerine kadar götürülecektir" diye konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:37 Kaynak: İHA
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