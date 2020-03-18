Hadim'de koronavirüs konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hadim'de koronavirüs konulu toplantı yapıldı - Son Dakika

Hadim'de koronavirüs konulu toplantı yapıldı

6 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde, Kaymakam Tufan Bağır Gilan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenlendi.

Hadim'de koronavirüs konulu toplantı yapıldı, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde, Kaymakam Tufan Bağır Gilan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık hizmet binasında yapılan toplantıda konuşan Gilan, Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgın haline gelen Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.

İlçede ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alınmaya devam ettiğini belirten Gilan, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımları kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Salgınla mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için vatandaşların aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemeleri ve tavsiyeleri titiz şekilde uygulamaları gerekmektedir. Tüm kurumlarımız iş birliği içerisindedir."

Koronavirüs, Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik koronavirüs uyarısı: Bir süper taşıyıcı 500-600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi         
00:07
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı         
21:56
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı         
21:46
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hadim'de koronavirüs konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]