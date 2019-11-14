Hadim'de muhtarlar toplantısı düzenlendi

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla toplantı düzenledi.



Hazreti Hadimi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, muhtarlarla tanışmak ve mahallelerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiklerini söyledi.



Vatandaşların istek ve şikayetlerini genellikle muhtarlar aracılığıyla devlete ilettiğini belirten Gilan, şunları kaydetti:

"İlçemize en iyi hizmeti sağlamak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Muhtarlarımız bulundukları mahallelerdeki sıkıntıları bizlere, bizler de ilgili kurum ve birimlere ileterek çözüm arayacağız."

Toplantıya, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu kurum ve daire amirleri katıldı.