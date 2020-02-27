Hadim'de muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Hadim Belediyesi düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, muhtarlarla belirli aralıklarla bir araya geldiklerini söyledi.



Vatandaşların bizzat kendisine ya da muhtarlar aracılığıyla istek ve şikayetler iletildiğini belirten Gilan, "İlçemize hizmet akışını desteklemek amacıyla bu toplantıları sık sık gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımız bulundukları mahallelerdeki sıkıntıları bizlere, bizler de ilgili kurum ve birimlere ileterek çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıya, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.